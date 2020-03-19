Karantina ikinci gününde devam ediyor KORONAVİRÜS tehdidi sonrasında Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin, Kocaeli'deki öğrenci yurtlarındaki karantinası ikinci gününde devam ediyor.

KORONAVİRÜS tehdidi sonrasında Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin, Kocaeli'deki öğrenci yurtlarındaki karantinası ikinci gününde devam ediyor.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunarak ülkemize dönmek isteyen 2 bin 807 kişinin Türkiye'ye dönüşü sağlanarak Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Avrupa'dan ülkemize gelen kişilerden bir kısmı ile otobüsler ile Kocaeli'de bulunan yurtlara nakledildi. Kocaeli'de Ali Fuat Cebesoy Yurdunda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdunda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdunda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdunda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişi karantina altında bulunuyor.

Karantina altındaki kişilerin kaldığı yurtların yemekhane bölümlerinde Kızılay tarafından kurulan mutfaklarda yapılan yemekler, günde 3 öğün olarak odalara servis ediliyor. Her odada 1 kişi kalacak şekilde hazırlanan yurtlarda, karantinadaki kişiler birbirlerini görmüyor. Ayrıca sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünleri karşılandı. Karantinanın ikinci gününde yurtlarda kalan vatandaşlar sorunsuz bir şekilde hayatına devam ediyor.

Kaynak: DHA