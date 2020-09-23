Karantina ihlallerine göz açtırılmayacak
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Karantina ihlallerine göz açtırılmayacak

23.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakaların artması üzerine tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklaması üzerine karantina altındakiler daha sıkı takibe başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakaların artması üzerine tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklaması üzerine karantina altındakiler daha sıkı takibe başlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, evinde karantinada olması gerekirken kurala uymayınca hakkında dava açıldı. Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bolu'da karantinayı ihlal ederek otomobille gezerken polis uygulamasında yakalanan ve üçer bin lira ceza kesilen üç kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurduna yerleştirildi. Bir başka karantina ihlali de Denizli'de yaşandı. Köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan Covid-19 hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı. 3 bin 150 lira ceza kesilen kişiden, yurt ücreti de tahsil edilecek. Konya'da da karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılan 323 kişiden 33'ü hakkında kamu davası açıldı.

(İHA)

Karantina ihlallerine göz açtırılmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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