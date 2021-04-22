Karantina ihlaline para cezası
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Karantina ihlaline para cezası

Karantina ihlaline para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da karantina ihlali yapan bir şahsa 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'da karantina ihlali yapan bir şahsa 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı'nca icra edilen önleyici kolluk devriyesinde yapılan kimlik kontrolünde S.K. (36) isimli şahsın karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine şahıs, 112 filyasyon ekibine haber verilerek evinde karantina sürecine devam edilmek üzere sağlık ekibine teslim edildi. Şahıs hakkında 3 bin 469 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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