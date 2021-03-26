Karantina ihlaline göz açtırılmıyor
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Karantina ihlaline göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantina ihlaline göz açtırılmıyor

Samsunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında HES kodu kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

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Samsunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında HES kodu kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde, bir araçta bulunan şahısların yapılan 'HES kodu' sorgusunda R.Y.'nin pozitif ve E.Y. isimli şahsın temaslı vaka olarak karantinada bulunması gerekirken, karantinayı ihlali ettikleri tespit edildi. Şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten" idari para cezası kesilerek şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı. - SAMSUN

Karantina ihlaline göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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