Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi
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Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi
21.09.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:58

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 209 personelin katılımıyla 455 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 89 ticari taksi ile 168 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 401 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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