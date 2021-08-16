Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: "Ceza yazmayın para vermem"
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Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: "Ceza yazmayın para vermem"

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: "Ceza yazmayın para vermem" Karantinasının bittiğini iddia edip belediyeye fatura ödemeye geldi Karabük'te Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, ödeme yapmak için geldiği belediye kapısında yakalandı.

Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: "Ceza yazmayın para vermem"

Karantinasının bittiğini iddia edip belediyeye fatura ödemeye geldi

KARABÜK - Karabük'te Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, ödeme yapmak için geldiği belediye kapısında yakalandı. Karantina süresinin bittiğini iddia eden yaşlı kadının karantinasının 18 Ağustos'da biteceği öğrenildi.

Karabük'te korona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle evinde karantina olması gereken Saniye Aydım isimli kadın fatura ödemesi yapmak için Karabük Belediyesi'ne geldi. Belediye girişinde HES sorgusu yapılan yaşlı kadının karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdi. Belediye girişinde polis gözetiminde bekletilen kadın hakkında işlem yapılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından alınarak ambulansla evine götürüldü.

"Bana çık demeselerdi"

Gazetecilere konuşan Saniye Aydım, geçtiğimiz Perşembe günü kendilerini arayıp gece yarısı itibariyle dışarı çıkabileceklerini söylediklerini iddia ederek, "Biz de çıktık. Yoksa niye çıkalım, biraz daha dururduk. Çık demeselerdi bana" diye konuştu.

"Ceza yazmayın para vermem"

Ceza yazılıp yazılmadığını soran Aydım, "Ceza mı yazıyorsunuz. Vallaha ceza yazmayın. Para mara vermem. Çünkü ben kendim çıkmadım" dedi.

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Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: 'Ceza yazmayın para vermem'
Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: 'Ceza yazmayın para vermem'
Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: 'Ceza yazmayın para vermem'
Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: 'Ceza yazmayın para vermem'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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