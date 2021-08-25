Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
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Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı Karabük'te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken genç AVM girişinde yakalandı.

Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken genç AVM girişinde yakalandı.

Haftalık vaka sayısının 454'e yükseldiği Karabük'te denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürürken AVM gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara vatandaşlar HES kodu sorgusunun ardından alınıyor.

Karabük'te korona virüs testi pozitif çıkan kişilerle teması bulunması nedeniyle evinde karantinada olması gereken Barış Aksoy isimli genç alışveriş merkezine giriş yapmak istediği sırada güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. HES sorgusu yapılan gencin karantinada olduğunu belirleyen görevliler durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Görevli gözetiminde bekletilen Aksoy, sağlık ekipleri tarafından alınarak ambulansla evine götürüldü.

Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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