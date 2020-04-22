Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı
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Koronavirüs, Karantina, Kayseri, Bünyan, Yerel

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı Karantinaya alınan köyde 3 kişiye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

22.04.2020 02:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:59
Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ - Karantinaya alınan köyde 3 kişiye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

Covid-19 salgınından dolayı karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde 3 şahsa karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre; bin 900 nüfuslu, 600 haneli köy dışında bulunan A.S., M.Y. ve T.T. karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150'şer TL para cezası ile cezalandırılırken haklarında adli işlem de başlatıldı. A.S.'nin köyün karantina altında olduğu saatlerde Tomarza ilçesinde yakalandığı ve ambulans ile evine getirildiği öğrenilirken, M.Y.'nin traktöre mazot alıp gelirken yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Köyde yaşayan T.T.'nin ise köy dışında çalıştığı iş yerinden evine dönerken karantina sınırları içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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