Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi

30.09.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:33
Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi

KAYSERİ'de, koronavirüs hastası İlker U.'nun (26), para cezası yatırmak için geldiği adliyede, HES kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

KAYSERİ'de, koronavirüs hastası İlker U.'nun (26), para cezası yatırmak için geldiği adliyede, HES kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Binaya girişine izin verilmeyen İlker U., Kredi Yurtlar Kurumu'na gönderildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kayseri Adliyesi'ne gelenlerin HES kodu kontrol ediliyor. Bu kapsamda, adliyeye adli para cezası yatırmak için gelen İlker U.'nun, yapılan sorgulamasında, Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, İlker U.'nun, 10 günlük karantina süresinin 9'uncu gününde olduğunu belirledi. Polis noktasında tutulup, binaya alınmayan İlker U.'ya, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ardından adliyeye gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri, Ülker U.'yu ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürdü. 


Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi
Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Beren Saat Ebru Gündeş Halil Sezai
Spor Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 16:34:38. #1.15#
title