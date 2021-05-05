Karantina için kaldığı yurttan çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışan 1 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada kaldığı Maltepe'deki yurttan çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi yüksekten düşerek, hayatını kaybetti.