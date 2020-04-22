Karantina günlerinde yiyeceklerin ömrünü uzatmanın 10 yolu

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulamalarına geçilmesinden sonra özellikle Avrupa'da evlere ya da iş yerlerine yemek servisine olan talepte kayda değer artış görüldü. Uzmanlar psikolojik nedenlerden ötürü insanların yemek pişirmek yerine daha çok böyle bir dönemde dışarıdan sipariş etme eğilimde olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, salgının getirdiği panikle evde yiyecek stoklamak isteyen insanlar marketlere akın etti. Ancak bu da, uygun şekilde muhafaza edilmediği ya da son kullanma tarihine kadar kullanılmadığı için ciddi miktarda yiyeceğin israfı anlamına geliyor.

Araştırma şirketi Hubbub tarafından İngiltere'de yapılan bir anket, Covid-19 öncesi dönemle karşılaştırıldığında, insanların yüzde 45'inin yiyecek konusunda daha çok kaygılı olduklarını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 90'ı salgın döneminde alışveriş ve yemek yapma alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle