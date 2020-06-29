Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor.
29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor. Covid-19 salgını, ülkede 19'uncu yüzyılın başından bu yana ilk kez seks işçiliğini yasaklattı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com