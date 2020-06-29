Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor
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Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor.

29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor. Covid-19 salgını, ülkede 19'uncu yüzyılın başından bu yana ilk kez seks işçiliğini yasaklattı.View on euronews

Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor

Kaynak: Euronews.com

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