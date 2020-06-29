Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayat normale dönmeye başlasa da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle tanınan ünlü caddesi 'Red Light District' sessizliğini koruyor. Covid-19 salgını, ülkede 19'uncu yüzyılın başından bu yana ilk kez seks işçiliğini yasaklattı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com