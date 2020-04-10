Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu
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Karantina, Çaldıran, Kızılay, Van, Yerel

Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu

Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan mahallenin girişinde görev alan askerler için Kızılay tarafından çadır kuruldu.

10.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:54
Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu

Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan mahallenin girişinde görev alan askerler için Kızılay tarafından çadır kuruldu.

Çaldıran ilçesinin Zülfübulak Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alınmıştı. Mahalle giriş çıkışlara kapatılırken, köyün girişinde nöbet tutan güvenlik güçleri için de Kızılay tarafından çadır kuruldu.

Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucunda mahallenin karantinaya alındığını belirterek, "Çaldıran ilçesi çok soğuk, bu nedenle mahallenin girişinde nöbet tutan güvenlik güçleri üşümesin diye biz de Kızılay ekibi olarak çadır kurduk" dedi.

Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu

Kaynak: İHA

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