Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi
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Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi

Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36
Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi

'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.


Japonya'nın Yokohama kentine demirleyen ve 3 bin 700 kişiyi taşıyan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisindeki Rus bir turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Rusya'nın Japonya'da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken korona virüsü tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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