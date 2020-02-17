Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi
Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.
Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.
Japonya'nın Yokohama kentine demirleyen ve 3 bin 700 kişiyi taşıyan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisindeki Rus bir turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Rusya'nın Japonya'da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken korona virüsü tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. - MOSKOVA