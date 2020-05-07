Karantina firarisi için seferberlik
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Karantina firarisi için seferberlik

Karantina firarisi için seferberlik
07.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:17

Karantina firarisi için seferberlik Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı Bursa'da Covid 19 karantinasından kaçak yaşlı adam ortalığı ayağa kaldırdı.

Karantina firarisi için seferberlik

Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı

BURSA - Bursa'da Covid 19 karantinasından kaçak yaşlı adam ortalığı ayağa kaldırdı. Covid 19 + hastasını yakalamak için seferber olan polis ve 112 ekipleri karantina firarisi şahsı çay ocağında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yakalandığı Korona virüs sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüp daha sonra 14 gün geçirmesi gereken karantina süreci için Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesindeki barınma evinden dün gece kaçan 60 yaşındaki Mehmet Ali K. isimli kişi polisi harekete geçirdi. Firari şahsın Elmasbahçeler Mahallesine gelebileceğini öğrenen ekipler dün geceden bu yana mahalle çevresinde seferber oldu. Ancak firari yaşlı adam gece boyu saklandığı yerden çıkmayınca ekipler tarafından bulunamadı.

Mehmet Ali K.' öğle saatlerinde Elmasbahçeler Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan çay ocağının önüne gelince durumdan şüphelenen mahalle esnafı polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzeri kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaşlı adamı ambulansa bindirip hastaneye götürdü. Polis ekipleri çevrede toplanan ve aynı zamanda maske takmayan vatandaşları dağıtıp maske takmaları hususunda da uyardı. Mehmet Ali K.'nın karantinadan kaçtığını belirterek "dün gece polis ekipleri gelip mahallede aramış ama bulamamışlar. Covid 19 + olduğu söyleniyordu. Bizde sabah burada görünce polisi arayıp haber verdik. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz" diye konuştu.

Yaşlı adamın daha önce tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Karantina firarisi için seferberlik

Kaynak: İHA

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