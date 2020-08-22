Karantina evleri dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina evleri dezenfekte ediliyor

Karantina evleri dezenfekte ediliyor 40 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır;

22.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:52

Karantina evleri dezenfekte ediliyor

40 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır;

"İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerde ve apartmanlarda tamamına müdahale ettik"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinada bulunan evleri ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Yahşihan Belediyesi, ilçe merkezindeki pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, şu ana kadar 40 talebin olduğunu ifade ederek, Covid-19 pozitif vakalarının çıktığı ev ve apartmanlarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.

"Yahşihan Belediyesi olarak halkımızın yanındayız"

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kayır, "İlaçlama ekiplerimiz sırt pompasıyla girip kapalı mekanlarda ve pozitif vakaların olduğu yerlerde ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreçte nasıl daha faydalı olabiliriz diye araştırdığımızda ev ortamlarında kullanılabilen ULV cihazlarını gördük ve bunlardan temin ettik. Bu cihazlarla homojen kapalı ortamlara dağılım yaptığında ilaçlama etkisini daha da görmeye başladık. Bu süreçte yaklaşık 40 talep oldu. İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerde ve apartmanlarda tamamına müdahale ettik. WhatsApp ihbar hattı üzerinden ve belediyemize gelen talepleri değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte de değerlendirmeye devam edeceğiz. Yahşihan Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olduk. Halkımızdan da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Onlar üzerine düşen görevi yaptığı süreçte biz de üzerimize düşen görevi yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Yahşihan'da bulunan tüm hanelere ikişer defa olmak üzere 120 bin maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kayır, kapalı ve pazar alanlarında, düğün salonları ile cenazelerde dezenfektan ünitelerini bıraktıklarını ve maske temini yaptıklarını belirtti.

Karantina evleri dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Oğuzhan Koç Selami Şahin Eser Yenenler
Spor Metin Oktay Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Karantina evleri dezenfekte ediliyor - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:00:52. #1.14#
title