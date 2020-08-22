Karantina evleri dezenfekte ediliyor Karantina evleri dezenfekte ediliyor 40 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır;

Karantina evleri dezenfekte ediliyor

40 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır;

"İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerde ve apartmanlarda tamamına müdahale ettik"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinada bulunan evleri ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Yahşihan Belediyesi, ilçe merkezindeki pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, şu ana kadar 40 talebin olduğunu ifade ederek, Covid-19 pozitif vakalarının çıktığı ev ve apartmanlarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.

"Yahşihan Belediyesi olarak halkımızın yanındayız"

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kayır, "İlaçlama ekiplerimiz sırt pompasıyla girip kapalı mekanlarda ve pozitif vakaların olduğu yerlerde ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreçte nasıl daha faydalı olabiliriz diye araştırdığımızda ev ortamlarında kullanılabilen ULV cihazlarını gördük ve bunlardan temin ettik. Bu cihazlarla homojen kapalı ortamlara dağılım yaptığında ilaçlama etkisini daha da görmeye başladık. Bu süreçte yaklaşık 40 talep oldu. İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerde ve apartmanlarda tamamına müdahale ettik. WhatsApp ihbar hattı üzerinden ve belediyemize gelen talepleri değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte de değerlendirmeye devam edeceğiz. Yahşihan Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olduk. Halkımızdan da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Onlar üzerine düşen görevi yaptığı süreçte biz de üzerimize düşen görevi yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Yahşihan'da bulunan tüm hanelere ikişer defa olmak üzere 120 bin maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kayır, kapalı ve pazar alanlarında, düğün salonları ile cenazelerde dezenfektan ünitelerini bıraktıklarını ve maske temini yaptıklarını belirtti.

Kaynak: İHA