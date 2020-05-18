"Karantina ekipleri" Türkiye'nin gülen yüzü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Karantina ekipleri" Türkiye'nin gülen yüzü oldu

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlara 14 gün boyunca "aile sıcaklığı"nda hizmet vererek misafirlerin her türlü ihtiyacını karşılamak...

18.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:12

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlara 14 gün boyunca "aile sıcaklığı"nda hizmet vererek misafirlerin her türlü ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yurda getirilen vatandaşlar, tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

"Aile ortamı" oluşturulan yurtlarda kalan vatandaşların 14 günlük karantina süresinde her türlü ihtiyacı, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ekiplerinin sosyal ve sportif aktivitelerle sürecin daha güzel geçmesini sağlamak için çaba sarf ettiği yurtlarda, sundukları hizmetle adeta Türkiye'nin güler yüzü olan ekipler, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlanan vatandaşlardan tam not alıyor.

AA ekibi de Düzce'deki yurtta bir gün geçirerek çalışmaları gözlemledi, süreci ve hizmetleri görüntüledi.

"Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz"

AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'de şu ana kadar ağırladıkları 922 kişiyi evlerine yolcu ettiklerini söyledi.

Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kartal, "Personelimiz ve diğer kurumlarla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Ayaklarına gidiyoruz, ihtiyaçlarını sürekli soruyoruz." dedi.

Kartal, Türk Kızılayın yemek hizmetini dört öğün olarak gerçekleştirdiğini aktararak, "Oruç tutanlar için sahur ve iftar yemeği ona göre çıkarılıyor. Gençlik Spor Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Müdürlüğümüz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların her gün mutlaka sağlık kontrolleri yapılıyor. Emniyet ekipleri de güvenlik tedbirlerini had safhada tutuyor." diye konuştu.

Vatandaşların karantina süresi dolduktan sonra yurtlardan memnun ayrıldıklarını dile getiren Kartal, "Vatandaşlarımızı buradan gülerek gönderiyoruz. Çoğunu buradan, 'Beş yıldızlı otelde gibi ağırlandık' şeklinde güzel ifadelerle gönderdik. Burada aile sıcaklığı yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Devletimizin büyüklüğünü, Bakanlığımızın ve tüm kurumların imkanlarını bir arada görmüş olduk. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Karantina süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza spor malzemeleri, anı defterleri, satranç takımları, kitap ve Bakanımızın mektubu gibi birtakım hediyeler oluyor."

Karantina süreci boyunca odalarından çıkamayan vatandaşlara sosyal aktivitelerle eğlenceli vakit geçirme imkanı sunduklarını anlatan Yazıcı, "Vatandaşlarımızın can sıkıntısını, özlem duygusunu azaltmak adına çalışmalar yaptık. Misafirlerimiz yurtlarımızdan ayrılırken Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman İşletme Genel Müdürlüğünün destekleriyle anıları kalıcı olsun diye her misafirimiz adına bir fidan dikiyoruz ya da onlara fidan hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Serdar Ortaç Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Falcao Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: "Karantina ekipleri" Türkiye'nin gülen yüzü oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:12:19. #1.15#
title