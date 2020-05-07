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Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı

Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı
07.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:40

Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti daha fazla kullanmaya başladı.

Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti daha fazla kullanmaya başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, ocak ayının ilk haftası ile mart ayının son haftası kıyaslandığında, web sitesi ziyaret sayısının yüzde 250 arttığı görüldü.

2020'nin ilk çeyreğinde Kaspersky Safe Kids ebeveyn kontrolü modülünden alınan verilerin analiz edilmesiyle bu bulguya ulaşıldı.

Kaspersky bu eğilimi göz önünde bulundurarak ebeveyn kontrolü özelliklerini 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor.

Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu.

Türkiye'de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı mart ayında yüzde 6 arttı.

Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı.

Ayrıca Türkiye'de mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi.

Ancak bu eğilim mart ayının sonunda sıfırlandı.

"Sosyal medyada geçirilen zaman konusunda çocuklarınızla konuşun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, elde ettikleri istatistiklerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocukların internette daha aktif olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin panik olmasına gerek yok. Topladığımız verilere göre çocukların büyük çoğunluğu istenmeyen içerikler veya rahatsız edici haberlerle değil internette sosyalleşmekle, video izlemekle, müzik dinlemekle veya oyun oynamakla ilgileniyor. Ayrıca, çocukların internette yaptıkları şeyler ebeveynlerin yaptıklarıyla paralellik gösteriyor. Her iki grup da iletişim uygulamalarıyla ve video içeriklerle ilgileniyor. Bu durum, anne babaların endişelenmek yerine çocuklarıyla birlikte bir şeyler yapmaları için bir fırsat sunabilir."

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere şunları öneriyor:

"Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın. Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın. Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Safe Kids'i içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza siber tehditler ve uygunsuz içeriklere karşı güvenlik sağlar."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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