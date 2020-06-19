Karantina döneminde Bağcılar yolları yenilendi Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürdü. 3 aylık pandemi sürecinde ilçe genelindeki 980 nokta 13 bin ton asfalt kullanılarak yenilendi.

Koronavirüs salgınının 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında hafta sonları ve hafta içi de bazı günlerde sokağa çıkma yasağı çıkarılınca cadde ve sokaklar boşaldı.

Bağcılar Belediyesi, yasağı değerlendirerek ana arter ile ara sokaklarda yama ve dolgu çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 3 aylık salgın sürecinde 980 noktada yaptığı çalışmalarda 13 bin ton asfalt kullanıldı.

"ALT VE ÜST YAPI FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Hizmete ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Pandemi günlerinde hemşehrilerimiz evlerindeyken biz de alt ve üst yapı faaliyetlerimizi sürdürdük. Ekiplerimiz sokaklara müdahale ederek bozuklukları düzeltip ilçeyi yeniledi. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum" dedi.

Asfalt biriminin çalışmaları, 22 mahalledeki koordineli çalışmaları devam ediyor.