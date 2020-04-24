Karantina'da kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu Karantina altında tutulan vatandaşların İstiklal Marşı okuması Polis ekiplerinin İstiklal Marşı okuması - ÇankırıÇankırı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Londra'dan yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda pencerelere çıkarak İstiklal...

Karantina altında tutulan vatandaşların İstiklal Marşı okuması

Polis ekiplerinin İstiklal Marşı okuması - Çankırı

Çankırı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Londra'dan yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla geçtiğimiz günlerde Çankırı'ya getirilen vatandaşlar, Türk bayrağı alarak pencerelere çıktı.

Karantina altındaki vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını pencerelerinden saat 21.00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

İstiklal Marşı'na yurtta görevli AFAD ve emniyet görevlileri de eşlik etti.

Kaynak: AA