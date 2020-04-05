Karantina'da evde kalınlar için fitnes dersi Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Hayranlarına evinden seslenen Ebru Şallı fit kalmanın yollarını anlattı

Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Hayranlarına evinden seslenen Ebru Şallı fit kalmanın yollarını anlattı. Ünlü sunucvu ve iki çocuk sahibi olan fit anne Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile "evde kal" uyarılarına dikkate alarak dışarıya çıkmıyor. Ünlü sunucu her gün spor yaparak fiziğini korumaya özen gösteriyor. Önceki gün İnstagram hesabından takipçilerine canlı yayın yaparak spor dersi veren Şallı, evde kalmanın da önemine dikkat çekti.