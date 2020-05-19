Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti ANTALYA'da karantina bölgesine girmeye çalışan Bülent G. (29), polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da karantina bölgesine girmeye çalışan Bülent G. (29), polis tarafından yakalandı. Ağlayarak polise bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyen Bülent G.'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G. ise polis tarafından yakalandı.Bülent G., idari para cezası uygulayan polislere ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Evrak imzaladığı sırada gazetecilere dönen Bülent G., "Bu Ramazan ayında yapmadığım halde bana bu cezayı yazdılar. Allah biliyor" dedi.

Bülent G., işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

Kaynak: DHA