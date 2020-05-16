Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm
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Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm

Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm Mahalleden dışarı çıkmak için polisin üstüne doğru gelen adam, sosyal mesafe sınırını geçince polis mesafeyi korumak için güvenlik şeridini kullandı Antalya'da kısmi karantinaya alınan...

Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm
16.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:08

Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm

Mahalleden dışarı çıkmak için polisin üstüne doğru gelen adam, sosyal mesafe sınırını geçince polis mesafeyi korumak için güvenlik şeridini kullandı

ANTALYA - Antalya'da kısmi karantinaya alınan mahallelerden birinde, karantina bölgesinden dışarıya çıkmak isteyen bir kişi polise zor anlar yaşattı. Polis, uyarıları aldırış etmeyip üzerlerine doğru gelen adamla sosyal mesafeyi koruyabilmek için karantina için çekilen güvenlik şeridini kullandı.

Olay, dün bazı bölgelerinde kısmi karantina uygulanan Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. Mahallede 2 gün önce başlayan kısmi karantina sonrası belirtilen sokak ve bölgeler, güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışları kapatıldı. Söz konusu noktalarda polisler de karantinayı ihlal etmeye çalışan vatandaşlar için sıkı denetim gerçekleştiriyor. Dün çekilen bir görüntüde ise, karantinayı ihlal etmeye çalışan bir kişi, ekiplere zor anlar yaşattı. Mahalleden dışarı çıkmak için kontrol noktasına doğru ilerleyen kişi, polisin ikazlarına rağmen onların üzerine yürümeye devam etti. Sosyal mesafeyi ihlal etmek üzereyken polis ise arasındaki mesafeyi, sokak girişine çekilen güvenlik şeridiyle sağlamaya çalıştı. O anlarsa bölgedeki bir apartmandan çekilen vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Polise bir müddet direnen kişi ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adamın sosyal mesafe ihlaline polisten güvenlik şeritli çözüm

Kaynak: İHA

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