Karantina bölgesinde çöplerin toplatılmadığı iddiası
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Karantina bölgesinde çöplerin toplatılmadığı iddiası

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantina bölgesinde çöplerin toplatılmadığı iddiası
15.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:36

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Yaklaşık 20 gündür karantinada olan mahalle sakinleri çöplerinin toplanmadığını iddia ederek, yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinde bazı vatandaşlarda korona virüs tespit edildi. Yapılan filyasyon çalışmalarının ardından mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Yaklaşık 20 gündür karantina uygulanan mahallede çöplerin toplanmadığını savunan sakinler, yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

"Koronadan değil çöplükten öleceğiz"

Talaytepe Mahallesi sakinlerinden Kadir Seyfettinoğulları, mahallelerinin bayramın 4'üncü günü karantinaya alındığını söyledi. Seyfettinoğulları, "Karantina nedeni ile mahalleye giriş çıkışlar kapalı. Belediye tarafından hiç bir çalışma yapılmıyor, çöplerimiz toplanmıyor. Mahallemize şimdiye kadar herhangi bir ilaçlama çalışması yapılmadı. Şu an köyümüzde korona hastası bulunmuyor, hepsi taburcu oldu. Belediye tarafından sadece paket halinde yardım yapıldı. Millet koronadan değil çöplükten, kokudan ölecek. Yetkilerden bu duruma bir el atmasını rica ediyoruz. 20 gündür karantinadayız. Hayvanlar çöplerden çıkmıyor. Birde köyümüzde bir ailede korona testi pozitif çıkmış olmasına rağmen 200 hanelik köy de hiç kimseye test yapılmamıştır, köyde dezenfekte, ilaçlama yapılmadı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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