Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti
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Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti

11.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:39
Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti

Bursa'da elektrik bakım ekipleri karantina bölgesindeki mahallelerde elektrik kesilmesin diye 24 saat nöbet tutuyor.

Bursa'da elektrik bakım ekipleri karantina bölgesindeki mahallelerde elektrik kesilmesin diye 24 saat nöbet tutuyor.

UEDAŞ'ın saha ekipleri, korona virüs nedeniyle karantinaya alınan mahallelerde kesintisiz enerji nöbeti tutuyor. 7/ 24 görev başında olan saha ekipleri, karantina altındaki bölgelerin enerji sürekliliğini koruyor. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Balıkesir'de karantinaya alınan Dallımandıra ve Ovaköy mahallelerinde enerji nöbetini sürdürüyor.

Karantinadaki köylere koruyucu kıyafet, siperlik, maske ve eldiven tedbirleriyle giriş çıkış yaparak arızalara müdahalede bulunan UEDAŞ ekipleri, pandemi süresince hayatın enerjisinin kesilmemesi için ilk günden itibaren görevini kararlılıkla sürdürürken, karantina bölgelerinde de enerji kesintisi yaşanmaması için yoğun çaba gösteriyor. - BURSA

Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti
Karantina bölgelerinde kesintisiz enerji nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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