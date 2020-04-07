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Karantina, Samsun, Ekonomi

Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam, karantina bölgeleri dışında sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetlerinde standart sürecin devam edeceğini açıkladı.

07.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:25
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam, karantina bölgeleri dışında sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetlerinde standart sürecin devam edeceğini açıkladı.

YEPAŞ Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde bulunan ticarethane müşterileri için salgına karşı sayaç okuma süreçlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Arif Akşam açıklamasında, "YEPAŞ olarak müşterilerimizin standart uygulamalarında hizmet kalitesinden ödün vermeden gereken tedbirler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. EPDK tarafından alınan kararlar, karantina bölgeleri için geçerli, rutin işleyişin devam ettiği bölgeler için bu çalışma uygulaması kapsama giremiyor. Bu kapsamın dışındaki yani karantina da olmayan yerleşim bölgelerinde sayaç okuma işlemlerimiz devam edecek ve müşterilerimizin faturaları tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak. EPDK'nın almış olduğu karara istinaden sadece sayaç okuma imkanının olmadığı karantina bölgelerinde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan insanların sağlıklarında tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle 3 ay süresince sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu dönemdeki faturalar 'kıyasen fatura düzenlemesi' kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Burada müşteriler açısından mağduriyet oluşturacak hiçbir uygulamanın yapılmayacağını belirtmek isteriz. Malum kış döneminden çıktık, sayaçları okunamayan müşterilerimizin fatura tutarı oluşturulurken geçtiğimiz 3 aydaki kış dönemi değil, önceki 2 yılın aynı ayına yönelik tüketimlerin ortalaması dikkate alınacak" dedi.

Okuma yapılamayacak bölgeler hakkında konuşan Akşam, "Sayaçları okunamayan müşterilerimize faturalarını, SMS, e-fatura ve e-posta hesapları üzerinden ileteceğiz. Bu müşterilerimizin sayaçlarını okumaya başladığımız andan itibaren de düzeltme/mahsuplaşma işlemlerini yapacağız. Fakat burada kastedilen yerlerin sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı bölgeler olduğu unutulmamalı. Karantina altında olmayan bölgelerde sayaç okuma işlemi devam edecek ve müşterilerimizin faturaları tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak" diye konuştu.

Birçok işlem için evden çıkmaya gerek olmadığını da belirten Arif Akşam, "Sistemde bilgileri eksik ya da hatalı olan müşterilerimiz tüm bilgilerini YEPAŞ sayfalarından çevrimiçi olarak güncelleyerek her türlü bilgilendirmeden haberdar olacaklardır. Bu noktada tüm müşterilerimize evlerinden çıkmadan işlemlerini internet sitesi veya e-devlet gibi çevrim içi kanallardan yapabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Müşterilerimiz, 7 gün 24 saat çevrim içi kanallar üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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