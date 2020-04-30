Karantina bitti sokağa akın ettiler
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Karantina bitti sokağa akın ettiler

Karantina bitti sokağa akın ettiler Karabük'te karantina süresi biten site sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla siteden ayrıldı Karabük'te, TOKİ konutlarında uygulanan karantina süresinin dolmasının ardından konut sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla ayrıldı.

Karantina bitti sokağa akın ettiler
30.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:36

Karantina bitti sokağa akın ettiler

Karabük'te karantina süresi biten site sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla siteden ayrıldı

KARABÜK - Karabük'te, TOKİ konutlarında uygulanan karantina süresinin dolmasının ardından konut sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla ayrıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 12 Nisan'da korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanan Beşbinevler Mahallesi'nde 66 TOKİ konutlarında karantina uygulanması kararı alındı.

Karantina kararının ardından siteye giriş ve çıkışlar kapatılırken, polis ekipleri site etrafında tedbir aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina süresinin dolmasını site sakinleri alkışlayarak kutladı. Karantinanın dolmasının ardından site sakinleri dışarı çıkarken, bazı ev sahipleri ise araçlarıyla siteden ayrıldı. Polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda anons yaptı.

Aydoğan Çalışkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 17 gün karantinada kaldıklarını söyledi.

50 metrekare evde 17 gün süresince yaşadıklarını ifade eden Çalışkan, "Yiyip, içip yattık, bir türlü zaman geçmedi. Sevdiklerimizden uzak kaldık. Şükürler olsun Allah'a, inşallah herkes iyileşir, hiç hasta kalmaz, eski günlerimize kısa zamanda ulaşırız. Biraz hava almaya ihtiyacımızı var" dedi.

Kadir Aslan da devletin kendilerine yardımcı olduğunu, bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Karantina bitti sokağa akın ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

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