Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan
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Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan

06.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:44
Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan

Ölümcül koronavirüs salgının başladığı yer olan ve karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde devlet yetkililerinin evlerinde kısılı kalan halka yaptığı gıda yardımlarının sahte olduğu iddia edildi.


Çin medyası, Vuhan'daki halkın isyan noktasına geldiğini azalan gıda stoku konusunda şehir yönetiminin yeterli tedbirleri almadığını yazdı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da da birçok vatandaşın kendilerine et, meyve ve sebze yardımı yapıldığına dair söylentilerin doğru olmadığına dair görüntü ve yazılı mesajlar paylaştığı görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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