Karantina altındaki vatandaşlardan 23 Nisan kutlaması Sivas'ta Almanya'dan gelerek karantina altına alınan 233 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Sivas'ta Almanya'dan gelerek karantina altına alınan 233 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Almanya'dan Sivas'a gelen 233 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlar için yurt görevlilerince program düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karantina altında geçiren vatandaşlar, tüm ülkede olduğu gibi saat 21.00'de Türk bayraklarıyla pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Yurtta görevli olan güvenlik görevlilerinin de katıldığı organizasyonda karantinadaki vatandaşlar dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak marşlar ve şarkılarla 23 Nisan'ı kutladı. Görevlilerce, yurttaki vatandaşlar için havaya dilek feneri de bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA