Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi
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Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi

Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi
03.05.2020 23:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:02

Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi Almanya'dan getirilerek Sivas'ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı Avusturya'dan getirilerek Sivas'ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi

Almanya'dan getirilerek Sivas'ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

SİVAS - Avusturya'dan getirilerek Sivas'ta karantina alınan vatandaşa yurt çalışanları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Almanya'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, karantina altına alındıkları Binali Yıldırım Yurt yurdunda 12. günlerini geride bıraktı. Musa Arzuman yeni yaşına Sivas'ta karantina altında girdi. Aruzman'ın doğum günü olduğu bilgisini alan yurt çalışanları onun için sürpriz bir kutlama hazırladı. Yurt çalışanları, mumlarla süsledikleri pastayla Arzuman'ın odasına çıkarak kapısını çaldı. Yurt çalışanlarını pastayla karşısında gören Arzuman şaşkınlık yaşadı.

Karantina altındaki vatandaşa, yurt çalışanlarından doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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