Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü
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İngiltere, Karantina, AFAD

Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü

Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü Çankırı'da gözlem altındaki vatandaşa doğum günü kutlaması İngiltere'den getirilerek Çankırı'da karantina altına alınan bir vatandaşın doğum günü AFAD ekipleri tarafından kutlandı.

21.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:07
Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü

Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü

Çankırı'da gözlem altındaki vatandaşa doğum günü kutlaması

ÇANKIRI - İngiltere'den getirilerek Çankırı'da karantina altına alınan bir vatandaşın doğum günü AFAD ekipleri tarafından kutlandı.

Geçen hafta İngiltere'den getirilen 262 kişi, Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. İngiltere'den gelen ve Emir Karatekin Öğrenci Yurdunda gözlem altında bulunan Celal Can için yurt görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Tulumlu ve maskeli AFAD görevlileri, hazırlattıkları doğum günü pastası ile Can'ın kapısını çalarak doğum gününü kutladı. Can, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşarken görevlilere de teşekkür etti.

Karantina altındaki vatandaşa AFAD ekiplerinden sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

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