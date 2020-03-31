Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye - Haber
Karantina, Ankara, Umre, Sağlık

Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye

Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara'da KYK öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan umrecilerden, Ankara'da ikamet edenlerin tahliyesine başlandı.

31.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:06
Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye

Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara'da KYK öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan umrecilerden, Ankara'da ikamet edenlerin tahliyesine başlandı. Umrecilerin geriye kalan karantina günlerini evde tamamlayacağı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binden fazla umreci, Gölbaşı'nda bulunan 3 farklı KYK yurdunda karantina altına alındı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından pazar günü tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda, 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan hastalar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Karantina süresi dolan diğer umreciler ise tahliye edilmemişti.

Otobüsler karantina bölgesinden çıktı

Bugün, camlarında "Keçiören", "Yenimahalle", "Sincan", "Etimesgut", "Kazan" gibi ilçe isimlerinin yazdığı görülen otobüsler, içinde umrecilerle birlikte Gölbaşı'ndaki karantina bölgesinden çıktı. Bu çerçevede sağlık durumu iyi olan ve Ankara'da ikamet eden umrecilerin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen umrecilerin, söz konusu ilçelerdeki evlerine gönderilerek kalan karantina sürelerini evlerinde tamamlayacağı da öğrenildi.

"Ailemiz şu anda tahliye ediliyor. Otobüslere bindirildi, evlerimize bırakılıyor"

Kardeşi, eşi, kızı ve torununun karantina altında tutulduğunu belirten Sefa Kütükçü, Gölbaşı'nda yurtların bulunduğu bölgede sürece ilişkin konuştu. Kütükçü, "Karantinada sağlıklı oldukları ortaya çıktı" dedi. Kütükçü, "Çocuklarımızı evlerine gönderiliyorlar. Sağ olsun devlet, bu konuda elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Bu zor süreci de Allah'ın izniyle el birliği ile millet olarak aşacağız" şeklinde konuştu. "Ailemiz şu anda tahliye ediliyor. Otobüslere bindirildi, evlerimize bırakılıyor" diyen Kütükçü, hastalara da acil şifalar diledi.

Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Haber
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haber
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haber
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haber
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Guido Senia Haluk Levent
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 20:06:59. #1.15#
title