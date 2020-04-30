Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi - SİVAS Sivas'a Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen Türk vatandaşlarına, sahurda davullu zurnalı maniler okunarak Ramazan nostaljisi yaşatılıyor.

Sivas'a Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen Türk vatandaşlarına, sahurda davullu zurnalı maniler okunarak Ramazan nostaljisi yaşatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı, ramazan ayına, Sivas'ta kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde giriyor.

Yurtta kalan vatandaşlar sahura, ramazan davulcusunun, yurt binalarının etrafında okuduğu mani ve ilahiler eşliğinde kalkıyor.

Kaynak: AA