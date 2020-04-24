Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı - Haber
Karantina, Haber

Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı

Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı.

24.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:13
Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı

Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı

Karantinadaki Vişne Sokak'tan 12'nci günde renkli görüntüler

Sakarya'da 'Bisiklet Ramazan' lakabıyla tanınan vatandaş çıktığı çatıda sazıyla mahalleliye konser verdi

SAKARYA - Sakarya'da bisiklet üzerinde yaptığı değişik hareketler ile daha öncesinde dikkatleri üzerine çeken ve şehir genelinde 'Bisiklet Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Narin isimli vatandaş, karantina altındaki sokak üzerinde bulunan evinin çatısına çıkarak saz çaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Karantinanın 12'nci gününde Vişne Sokak üzerinde renkli görüntüler yaşandı. Daha öncelerinde de bisiklet üzerinde yaptığı değişik hareketler ile dikkatleri üzerine çeken ve şehir genelinde 'Bisiklet Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Narin isimli vatandaş, karantina altına alınan sokak üzerinde bulunan evinin çatısına çıktı. Bisikletinin üzerine oturan vatandaş, önce şarkının sözlerini hazırladı. Daha sonrasında hazırlıklarını tamamlayan 'Bisiklet Ramazan' eline aldığı sazıyla çatıda şarkı söylemeye başladı. Bu anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin Haber
Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Haber
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Kibariye Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Burak Yılmaz Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı...Önce söz yazdı, sonra saz çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:27:59. #1.15#
title