Karantina altındaki şantiyede vaka sayısı 3 oldu
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Karantina altındaki şantiyede vaka sayısı 3 oldu

Karantina altındaki şantiyede vaka sayısı 3 oldu Karabük'ün Yenice ilçesinde karantinaya alınan şantiyedeki vaka sayısı 3 olurken, tedavi altına alınan bir hastanın da taburcu edildiği öğrenildi.

05.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:09

Karantina altındaki şantiyede vaka sayısı 3 oldu

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde karantinaya alınan şantiyedeki vaka sayısı 3 olurken, tedavi altına alınan bir hastanın da taburcu edildiği öğrenildi.

Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan iki işçide korona virüs tespit edilmesinin ardından karantina altına alınan şantiyedeki vaka sayısında artış sürüyor. Dün akşam, karantinada kalan 3 kişi daha solunum ve yüksek ateş şikayeti ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalara yapılan testlerde bir işçinin sonucu pozitif çıkarken, bir işcinin negatif, diğer işçinin ise sonucunun çıkması bekleniyor.

Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında vaka sayısı 3 olurken, diğer işçilerinde testleri yeniden yapılacak.

Öte yandan hastanede Covid-19 tedavisi gören bir hastanın da yapılan iki testi negatif çıkınca taburcu edildiği öğrenildi.

Karantina altındaki şantiyede vaka sayısı 3 oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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