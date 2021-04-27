Karantina altındaki köyde nöbet tutan askerlerle iftar
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Karantina altındaki köyde nöbet tutan askerlerle iftar

Karantina altındaki köyde nöbet tutan askerlerle iftar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Karantina altında olan Aslıhanlar köyünde nöbet tutan askerlerle ilçe Kaymakamı Özgür Pelvan iftar yaptı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Karantina altında olan Aslıhanlar köyünde nöbet tutan askerlerle ilçe Kaymakamı Özgür Pelvan iftar yaptı.

21 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alınan Aslıhanlar köyü girişinde nöbet tutan askerleri ziyaret eden Kaymakam Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Her şartta askerlerimiz görev başında. Asayiş ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyorlar. Karantina altında olan Aslıhanlar köyümüzde gece gündüz görevlerine devam ediyorlar. Bizde bugün iftarımızı Korona virüs tedbirleri kapsamında onlarla birlikte açtık. Temennimiz kısa sürede bu salgının ülkemizde tamamen yok olmasıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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