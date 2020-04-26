Karantina altındaki Dolhan Köyü'nde vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli, Güncel, Haber

Karantina altındaki Dolhan Köyü'nde vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesiyle karantinaya alınan Kırklareli'nin Dolhan köyündeki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

26.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:18
Karantina altındaki Dolhan Köyü'nde vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesiyle karantinaya alınan Kırklareli'nin Dolhan köyündeki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Kırklareli Valiliği himayesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, köylüleri gezerek ihtiyaç listesi oluşturdu.

Vali Osman Bilgin'in talimatı doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Köylülerin talepleri ile taze sebze ve meyve temin edilerek, vatandaşlara ihtiyaçlar kadar verildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, köydeki vatandaşların taşeplerini karşılamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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