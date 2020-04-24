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Nurettin Topçu, Karantina, Erzurum, Güncel, Haber

Karantina altındaki çocuklara anlamlı ziyaret

Arabistan'da mahsur kalarak Türk Hava Yolları uçağı ile Erzurum'a getirilerek Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen 182 kişiye ilk sürprizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yaşadılar.

24.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:57
Karantina altındaki çocuklara anlamlı ziyaret

Arabistan'da mahsur kalarak Türk Hava Yolları uçağı ile Erzurum'a getirilerek Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen 182 kişiye ilk sürprizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yaşadılar. Karantinada olan 23 çocuğa Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, hediyeler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi karantina sürecinde Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nurettin Topçu Yurdunda kalan 182 kişilik misafir grubu tarafından da coşkuyla kutlandı. İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, karantinada olan misafirler arasında yer alan 23 minik kalbe dokunarak onlara hediyelerini verdi. 23 çocuğu karantinada kaldıkları yurt odalarında ziyaret eden Fuat Taşkesenligil, çocukların bayramını kutladı, hatırlarını sordu. Taşkesenligil, 14 gün süreyle misafir edecekleri 182 kişinin 23'ünün çocuk olduğunu belirterek "Çocukların bayramını kutlayarak, çam sakızı çoban armağanı hazırladığımız hediyeleri verdik. Karantina sürecinde onlara ve ailelerine en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Umarız misafirperverliğimizden memnun kalırlar" dedi.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getiriyor. Bu kapsamda Arabistan'da bulunan 182 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum'a getirilmişti.

Vatandaşlar sağlık önlemlerinin ardından Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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