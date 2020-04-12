Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı
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Karantina, Zonguldak, Bolu, 3. Sayfa

Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı

Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı Bolu'da işçi olarak çalışan Hasan Mandıracı (42), Zonguldak'ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısından intihara kalkıştı.

12.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:30
Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı

Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı

BOLU - Bolu'da işçi olarak çalışan Hasan Mandıracı (42), Zonguldak'ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısından intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bolu'da yarı zamanlı işçi olarak çalışan Hasan Mandıracı, Zonguldak'ta karantina altına alınan ailesini göremediği için inşaat halinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı. Hasan Mandıracı'yı çatıda gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Mandıracı'yı ikna çalışmalarına başladı. Binanın çatısına çıkan polis ekipleri, uzun süren uğraşlar sonucunda Hasan Mandıracı'yı ikna etmeyi başardı.

Çatıdan indikten sonra fenalaşan Hasan Mandıracı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı

Kaynak: İHA

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