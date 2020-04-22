Karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı
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Karantina, Buldan, Irak, Haber

Karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Mehmet Buldan: "Şu ana kadar 511 vatandaşımızda herhangi bir sorun yaşanmadı" Irak'tan tahliye edilen vatandaşlar çok mutlu ve gururlu Ömer Beydilli: "14 gün tatil gibiydi, evimizde böyle rahat edemezdik"...

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı

İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Mehmet Buldan:

"Şu ana kadar 511 vatandaşımızda herhangi bir sorun yaşanmadı"

Irak'tan tahliye edilen vatandaşlar çok mutlu ve gururlu

Ömer Beydilli: "14 gün tatil gibiydi, evimizde böyle rahat edemezdik"

Çetin Gülçiçeği: "Hiçbir eksiğimiz olmadı, devletimizden, milletimizden memnunuz"

Turgay Doğan: "Bütün istek ve arzularımız karşılandı"

AFYONKARAHİSAR - 'Covid-19' salgını nedeniyle Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan ve çoğunluğu Irak'ta çalışan işçilerden oluşan 511 Türk vatandaşı 14 günlük karantinanın ardından bugün memleketlerine uğurlandı.

Irak'tan yurda dönüş çalışmaları kapsamında 511 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan işçiler, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Hiçbir sorun yaşanmadı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Mehmet Buldan, yaptığı açıklamada, Irak'tan Afyonkarahisar'a getirilen 511 vatandaşın misafir edildiğini söyledi. Müdür Buldan şöyle devam etti:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize tahliyeleri noktasında Afyonkarahisar ilimize de 511 vatandaşımız getirilmişti. 511 misafirimizi 14 gün boyunca burada misafir ettik. Bugün ise Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde 50 ile 26 otobüsle tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, beslenmesi, gıdasını ve barınmasını devletimizin imkanları dahilinde kendilerine sunduk. Şu ana kadar 511 vatandaşımızda herhangi bir sorun yaşanmadı."

"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Yurtta 14 gün gözetim altında bulunan Çetin Gülçiçeği ise hiçbir eksiklerinin olmadığını ifade ederek: "Devletimizden, milletimizden memnunuz. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Tırnak makasından tutun da yatacağımız yere kadar her şeyimiz karşılandı. Sağlıkçılara ve AFAD ekiplerine ve emeği geçen diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Afyon'dan mutlu ayrılıyoruz"

Turgay Doğan da, bütün istek ve arzularının karşılandığını söyleyerek, Afyonkarahisar'dan mutlu bir şekilde ayrıldıklarının altını çizdi.

Karantina altında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ömer Beydilli, yurtta kaldığı süreçte hiçbir eksiklik yaşamadıklarını söyledi. 14 gün yurtta tatil yaptıklarını ifade eden Beydilli, "14 gün biz evimizde belki böyle rahat uyuyamazdık. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Valimize, kaymakamımıza herkese teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her zaman bir yumruk olalım bir olalım. Allah'a emanet olun. Sizlere teşekkür ederim. 14 gün tatil gibiydi. Tırnak makasından, diş fırçasına kadar her şey dört dörtlüktü. Yemeğimiz içmemiz hepsi kontrol ediliyordu. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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