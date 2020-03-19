Karantina altındaki 2. günde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor Avrupa ülkelerinden dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlarda 2'inci güne başladı.

Avrupa ülkelerinden dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlarda 2'inci güne başladı. Yurtlarda polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemlerinin devam ettiği görüldü.

9 Avrupa ülkesinden korona virüsü tedbirleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönen vatandaşlar salı günü akşam saatlerinden yurtlarına yerleştirilmişti. Avrupa ülkelerinden dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlarda 2'inci güne başladı. 217 kişinin kaldığı KYK Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda polis ekiplerinin güvenlik çalışmaları 2'inci gününde de devam ediyor. Yurdun çevresinde 24 saat nöbet tutan kolluk kuvvetleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yurda giden giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Nöbetlerini sürdüren polis ekiplerine bir TOMA da destek sağlıyor. 2 ambulansın 24 saat beklediği yurtta doktor ve sağlık çalışanları hazır halde bekliyor.

Öte yandan karantina altında kalan vatandaşlara gıda, temizlik gibi ihtiyaçlarını sağlamak için yurda bir gıda aracının giriş yaptığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA