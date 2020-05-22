Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek
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Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek

Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir'den gelerek Adıyaman'da ki yurtta karantina altında bulunan 274 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek.

22.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:20

Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek

ADIYAMAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir'den gelerek Adıyaman'da ki yurtta karantina altında bulunan 274 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek.

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KKTC'den Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredili Yurtlar Kurumuna ait Safvan Bin Muattal Kız Yurdu'na 173 tarım işçisi ve Cezayir'den de 101 kişi olmak üzere 274 kişi getirilmişti. Yurtlarda kalan 274 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında memleketlerine yolcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Misafirlerimizi bugün itibariyle uğurluyoruz. 101 Cezayir'den 173'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen tarım işçilerimizi vatandaşlarımızı bugün itibariyle cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramını genelgesi dolayısıyla karantinası sona erdiği ve evlerine uğurladığımız bir gün. Tabi bu süreç içerisinde toplamda 3. Etap boyunca bin 400 vatandaşımızı Adıyaman'da yurtlarımızda misafir ettik" dedi.

Cezayir'den gelen ve bayramı evinde geçirecek olan Furkan Naz, "Bizler Cezayir'den geldik Ağrı Patnos'a gidiyoruz, 14-15 günlük bir süreç geçirdik. Bütün çalışanlara ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Ali Naz, "Bizlerde çok güzel bir süreç geçirdik, devletimiz var olsun. Yani bizler burada güzel günler geçirdik. Bizler Cezayir'den geldik böyle güzel bir karşılama gördük, vatanımız var olsun" diye konuştu.

Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek

Kaynak: İHA

Manşet

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