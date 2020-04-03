Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli
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Karantina, Bayraklı, İspanya

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli Aydınlı aileler, yetkililerden yardım istedi İzmir Çeşme Limanı'ndan Mart ayının başında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek üzere ayrılan Yunan Bayraklı 'El Vezinos' gemisinde bulunan ve Korona virüsü...

03.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:32
Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Aydınlı aileler, yetkililerden yardım istedi

AYDIN - İzmir Çeşme Limanı'ndan Mart ayının başında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek üzere ayrılan Yunan Bayraklı 'El Vezinos' gemisinde bulunan ve Korona virüsü nedeniyle İspanya'nın kabul etmediği gemideki Türk vatandaşların aileleri yetkililerden yardım istedi. Gemideki 160 Türk'ten 15'inin Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden olduğu yaşları 25 ile 38 arasında değişen grubun tamamının aşçı ve garson olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15 kişi Mart ayının ilk haftasında İzmir Çeşme Limanı'ndan bir Türk firması tarafından kiralandığı belirtilen Yunanistan Bayraklı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile çalışmak için İspanya'ya hareket etti. Korona virüs salgını nedeniyle İspanya 160'ı Türk toplam 383 kişinin bulunduğu ve ülkesindeki bir tersanede çalışacak olan kişileri taşıyan gemiyi kabul etmedi.

İddiaya göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege kıyılarına gelen gemideki Türk vatandaşlarını almak istedi. Ancak gemi kaptanı ya tüm yolcuların alınmasını ya da sadece Türk yolcuları indirmeyeceğini belirterek rotayı değiştirip Yunanistan Pire Limanı'na yöneldi. Bu arada gemideki birçok kişide Korona virüsü pozitif çıkınca Yunanistan'ın da kabul etmediği Yunan Bayraklı gemi içindeki 160'ı Türk 383 yolcusu ile Pire Limanı açıklarında bekletiliyor.

Yakınlarının bir an önce kurtarılarak ülkeye getirilmesini İsteyen Aydınlı aileler yetkililerden yardım istedi. Aynı gemide oğlu Sinan Tunç ile birlikte Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden 15 kişinin bulunduğunu belirten Hediye Tunç, "Bizler de çok korkmaya başladık. Eskiden görüşüyorduk. Gemide interneti kesmişler artık görüşemiyoruz" dedi.

Oğlunun aşçılık yapmak üzere İspanya'ya gittiğini belirten Baba Haydar Tunç ise, şu anda durumun ne olduğunu bilmediklerini endişeli olduklarını söyledi.

Aynı grupta bulunan gemideki eşi Hacı Tetik'e 2 gündür ulaşamadığını belirten Gurbet Tetik ise eşinin hayatından ve durumundan endişe ettiğini belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Oğlu ile en son 10 gün önce görüştüğünü daha sonra hiç sesini duymadığını belirten gemideki Hamza Sağır'ın babası Sabri Sağır ise durumdan endişeli olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Tunç Ailesi'ni telefonla arayarak anne Hediye Tunç'u teselli etmeye çalıştı.

Gazeteciler tarafından telefonla görüntülü olarak aranıp ailesi ile görüştürülen 35 yaşındaki Sinan Tunç, annesi ile görüşüp hasret giderdi. Kendisi endişeli olmasına rağmen oğlunu teselli etmeye çalışan Anne Hediye Tunç, "Annen kurban olsun sana. Beni aradılar. Sizi kurtaracaklar" diye konuştu.

Telefonla kameralara konuşan gemideki 160 Türk'ten biri olan Sinan Tunç, zor şartlar altında olduklarını ve gemide bulunan 1 hemşire tarafından kendilerine sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını belirterek "Burada doktor ya da sağlık ekibi yok. Hemşire var bir tek ve başka kimse yok. Yemeklerimizi kim denk gelirse o yapıyor. Önce bir kişi hastalandı, daha sonra Korona virüs olduğu ortaya çıktı. Biz kendi çapımızda önlemeye çalışıyoruz. Yunanistan'ın Pire Limanı yakınlarındayız. Şu anda karantinadayız. Önceden bir odada 3 kişi kalıyorduk. Odalarımız ayrıldı. Şimdi birer kişiye düşürdüler. 14 günlük karantinadan sonra salıverileceğimiz yolunda duyum alıyoruz" diye konuştu.

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Kaynak: İHA

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Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli
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