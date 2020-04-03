Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor
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Adapazarı, Karantina, Sakarya

Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor

Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor Sokağın giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşı sokağa çıkmaması konusunda uyarıyor Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile...

03.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:49
Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor

Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor

Sokağın giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşı sokağa çıkmaması konusunda uyarıyor

SAKARYA - Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine ikinci bir emre kadar karantinaya alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek grupları tarafından sağlanırken, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye' de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda dün, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Ozanlar Mahallesi Mete Sokak, korona virüs tedbirleri kapsamında 2'nci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Karantina altına alınan sokak ile ilgili Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimiz Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesinde bulunan bir sokakta COVIT-19 şüphelisi vakaları görülmesi üzerine Sağlık Birimlerimizin yerinde yapmış oldukları tespite dayanılarak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ikinci bir emre kadar karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Tespit edilen sokak güvenlik güçlerimizce kapatılarak giriş ve çıkışlar engellenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Korona virüs şüphelisi vakalarının görülmesi üzerine sağlık birimlerince yerinde yapılan tespite dayanılarak, ikinci bir emre kadar karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan ve güvenlik güçlerince giriş ile çıkışları kapatılan Mete Sokak'ta vatandaşların başta gıda ve diğer ihtiyaçları Vefa Destek grupları tarafından sağlandı. Sokağa giriş ve çıkışlara izin vermeyen polis ekipleri ise karantinanın uygulandığı bölgede, 'Sevgili Mete Sokak sakinleri, lütfen evlerinizde, sosyal mesafemizi koruyalım' anonsları ile sokak sakinlerine uyarılarda bulunuyor.

Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor

Kaynak: İHA

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Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor
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