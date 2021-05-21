Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği
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Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği Manavgat Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla karantina altına alınan Manavgat'ın Altınkaya Mahallesinde ekmek, su ve gıda malzemesi dağıtımı yaptı.

Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği

ANTALYA - Manavgat Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla karantina altına alınan Manavgat'ın Altınkaya Mahallesinde ekmek, su ve gıda malzemesi dağıtımı yaptı.

Manavgat Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla karantina altına alınan merkeze 2 saat uzaklıktaki Manavgat'ın Altınkaya (Zerk) Mahallesi'ndeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü'nün özel koruma giysili acil yardım destek ekipleri, bölgeye giderek karantinalı vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri, mahallede bulunan 180 hanenin kapılarını tek tek çalmak suretiyle ekmek, su, gıda malzemesi, maske gibi yardımları ulaştırdı.

"Üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz"

Belediye ekipleri gün boyunca Covid-19 tedbirlerine uyarak erzak ve destek paketlerini dağıttı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu hastalık nedeniyle halkımız zor günler geçiriyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla karantina altına alınan Altınkaya Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın da Covid-19 hastalığının tehdidi altında olduğunu öğrenince çok üzüldük. Hasta olan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi bu vesileyle iletiyorum. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatırlar. Karantina süreci oldukça zor. Biz de belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'müzün özel koruma giysili acil yardım destek ekipleri gün içinde tüm mahalle halkımıza kapılarını çalmak suretiyle ulaşarak, "Geçmiş olsun" dileklerimizle birlikte onların ihtiyaç duyduğu malzemeleri teslim etti. Süreç içinde de yine ziyaretlerimiz devam edecektir. Tüm mahalle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği
Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği
Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği
Karantina altına alınan mahalleye gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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