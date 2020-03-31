Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor
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Karantina, Jandarma, Çankırı, Çerkeş

Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor

Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde sessizlik sürüyor.

31.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor

Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde sessizlik sürüyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, İstanbul'dan cenazeye gelen ve geri dönen bir kişinin testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amacıyla karantina altına alınmıştı. Giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen ve yaklaşık 80 kişinin yaşadığı köyde sessizlik sürüyor. Jandarma ekiplerince bekleyişin sürdürüldüğü köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya da rastlanmadı. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayan köylülerin ihtiyaçları da Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor

Kaynak: İHA

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Karantina altına alınan köyde jandarmanın nöbeti sürüyor
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