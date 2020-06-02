Karantina altına alınan evler dezenfekte edildi Karantina altına alınan evler dezenfekte edildi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karantina altında bulunan 12 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Karantina altına alınan evler dezenfekte edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karantina altında bulunan 12 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı mahallesinde çıkan pozitif vakanın ardından Yeşilyurt Mahallesindeki temaslı evin karantina altına alınmasının ardından şahsın ziyaret ettiği ve temas kurduğu toplamda 12 ev hanede yaşayanların bir süreliğine bahçe kısmına alınması ile yetkililer tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesinde karantina altına alınan 12 evin önünde nöbet tutan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evlere giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Kaynak: İHA