Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi
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Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi

22.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:17
Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi

ADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan yakını ile temaslı olduğu için evde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan Fevzi Y., 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.

ADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan yakını ile temaslı olduğu için evde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan Fevzi Y., 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Y., koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile teması nedeniyle karantinaya alındı. Evde karantinada olması gereken Fevzi Y.,  öğle saatlerinde dışarı çıktı. Fevzi Y.'nin dışarı çıktığını fark edenler durumu polis ekiplerine bidirdi. Polis ekipleri tarafından kent merkezinde fark edilen Fevzi Y.'ye, karantina hükümlerine aykırı davrandığı için 3150 lira idari para cezası kesildi. Fevzi Y., daha sonra çağırılan ambulansla yurda götürüldü.


- Adıyaman
Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi
Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi
Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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