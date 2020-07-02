"Karanlık kanyon"un serin sularındaki kano yarışları nefes kesti
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"Karanlık kanyon"un serin sularındaki kano yarışları nefes kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "41. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında, dünyada ünlü "Karanlık Kanyon"da düzenlenen kano yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

02.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:15

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "41. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında, dünyada ünlü "Karanlık Kanyon"da düzenlenen kano yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen şenliklerin ikinci gününde 25 sporcunun katılımıyla, serin sularıyla öne çıkan Fırat Nehri'nin en büyük kollarından Karasu'nun oluşturduğu Karanlık Kanyon'da kano yarışları düzenlendi.

Yarışlar öncesi hazırlıklarını tamamlayan sporcular, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle adrenalin tutkunlarını cezbeden "Karanlık Kanyon"daki Şırzı Köprüsü'nden kendilerini kanolarla serin sulara bıraktı.

Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyonda sporcuların dereceye girebilmek için kanolarla verdikleri nefes kesen mücadelede heyecanlı anlar yaşandı.

KEMAV Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, yarışları takip ettiği tekne üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sosyal mesafeyi korumak için sporcu sayısını asgariye indirdiklerini aktardı.

Kemaliye'nin eşsiz coğrafyasının her türlü doğa sporuna uygun olduğunu belirten Çelikmen, şöyle konuştu:

"Şenliklerin ikinci gününde akarsu sporları etkinliklerimiz var. Kemaliye'nin gerçek sahipleri olan dağ keçileri de bizlere eşlik ettiler. Kemaliye eşsiz doğası ve coğrafyası ile her türlü doğa sporlarının yapılması için en uygun alan. Pandemi nedeniyle sporcu sayımızda mecburen sosyal mesafeden dolayı katılımı az tuttuk. Fakat şenlik ateşi sönmesin diye yine buradayız ve etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bugün akarsu sporlarının andından yürüyüşler ile kaya tırmanışları yapacağız. Yarın hava koşulları elverirse sporcumuz Cengiz Koçak, yarasa atlayışı (wingsuit) ile belirlenen bir hedeften geçme denemesinde bulunacak."

Kano yarışları esnasında Kemaliye'nin simgelerinden birisi olan dağ keçilerinin de sarp kayalıklar üzerinde gezdikleri görüldü.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden macera ve adrenalin tutkunu sporcuyu ağırlayan Karanlık Kanyon, özellikle "Base Jamp", "Wingsuit" atlayışları, rafting ve kano yarışları ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Kaynak: AA

Manşet

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