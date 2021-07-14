Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor
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Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi", hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi", hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak. Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek.

Müzenin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık edecek.

15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşacağı müzede ziyaretçiler, sela koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşacaklar.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.

Beştepe'deki Şehitler Abidesi Anıtı'na uzanan vadide, Anadolu'daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi ile Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar bulunuyor.

Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor
Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor
Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor
Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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